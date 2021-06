Para lembrar o Dia Internacional do Meio Ambiente, celebrado no próximo sábado, 5 de junho, a Polícia Militar Ambiental (PMA), por meio do Projeto Florestinha, promove durante esta semana, em Campo Grande, a campanha “Doe Alimentos e Ganhe Mudas de Árvores Nativas”.

Além de sensibilizar a população para a necessidade da preservação e manutenção do ambiente equilibrado, como principal fonte para a promoção da qualidade de vida, a campanha, que acontece na Semana do Meio Ambiente, tem por objetivo auxiliar as famílias das crianças atendidas pelo Projeto Florestinha, para as quais serão destinados os alimentos arrecadados.

Por conta da pandemia de Coronavírus, este ano a campanha acontece em formato drive-thru. No sábado (5), o “Pit Stop do Bem Ambiental”, uma espécie de blitz educativa, com distribuição de material educativo e de mudas nativas do cerrado, acontece das 8h às 12h na Praça do Rádio Clube, na Rua Padre João Crippa, em Campo Grande.

A troca de alimentos por mudas pode ser feita ainda no Batalhão da PMA, localizado no interior do Parque das Nações Indígenas, na Rua Lima Félix, 174, a partir de quinta-feira (3), das 8h às 18h.

Quem for a um dos pontos de arrecadação poderá trocar 1 quilo de alimento não perecível por uma das 600 mudas de guavira, goiaba vermelha, ingá-doce ou biocurriola. A ação é um incentivo à plantação de mudas frutíferas, como forma de conservação da flora e da fauna, com o aumento do número de árvores e da consequente produção de alimentos para animais e pássaros.

Parceiros

A ação ambiental é realizada por meio de parcerias com o Núcleo de Educação Ambiental da PMA, voluntários do Projeto Florestinha, Associação Amor Pela Vida, Cooperativa Cooplaf, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MS-Gás).

Projeto Florestinha

Projeto socioambiental desenvolvido pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental, o Florestinha atende, em Campo Grande e no interior do estado, crianças e adolescentes, de 7 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade social. O Projeto Florestinha foi fundado na capital em 23 de novembro de 1992, com capacidade para 50 alunos e hoje já beneficia mais de 500 famílias em todo o estado.

O projeto visa, entre outras coisas, enfrentar e prevenir o problema da marginalidade e da criminalidade crescente entre os jovens de bairros periféricos, que são os mais vulneráveis. A proposta é de não deixar que os atendidos pelo projeto venham a fazer parte das estatísticas.

A educação, desenvolvimento artístico e cultural e recreação oferecida aos assistidos constituem as bases do projeto que, além de sociabilidade entre eles, cria também o significado de hierarquia militar e respeito ao próximo.