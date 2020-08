ALCINÓPOLIS-MS (Correspondente) – PMA realizaram fiscalização no município e autuaram hoje (20) no final da manhã, um proprietário rural por realizar desmatamento ilegal. O infrator (55), residente no estado de São Paulo desmatou 74 hectares de uma área nativa remanescente de sua propriedade, sem a devida licença ambiental.

O desmate foi descoberto por técnica de superposição de imagem de satélite e a caracterização do uso atual do solo e aferição da área foram realizadas com uso de drone e GPS. O desmatamento ocorrera recentemente e a área já estava gradeada para o plantio de pastagem. A madeira proveniente da vegetação desmatada encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.

O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 74.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.