Uma comitiva formada por quatro policiais militares da Policia Militar de Mato Grosso do Sul realizou uma visita técnica às Polícias Militares do Distrito Federal e Goiás , entre os dias 25 à 28 de agosto.

O grupo de trabalho formado pelo Coronel Massilon de Oliveira e Silva Neto, o Tenente Coronel Gilberto Gilmar de Santana, o Tenente Coronel Carlos Magno da Silva e o 1º Sargento Carlos Alberto Cáceres Cavalheiro, visitou a Academia De Polícia Militar de Brasília, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional – CICCN, o 1º Batalhão Rural Oeste – 1º BPR da PMDF em Brasília, a sede do Batalhão de Pronto Emprego – BEPE e o Batalhão Rural da PM de Goiás.

A visita às nossas coirmãs teve como objetivo a troca de conhecimentos e práticas estabelecidas na área de ensino e a realização do emprego da modalidade do policiamento rural. A troca de informações sobre experiências servirão para maximizar e otimizar as atividades da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.