PMMS comemora 188 anos com entrega medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito a civis e militares

Campo Grande (MS) – Aconteceu hoje, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a solenidade alusiva aos 188 anos da PMMS e a outorga das Medalhas do Mérito e Insígnia do Mérito, entregue a civis e militares.

A solenidade, além de celebrar o aniversário da Polícia Militar, foi a ocasião perfeita para reconhecer e honrar aqueles que contribuíram significativamente para a missão e sucesso da instituição.

A entrega das Medalhas do Mérito e Medalhas Insígnia do Mérito, presta homenagem a cidadãos e militares de nossa instituição e de outras forças, que se destacaram por suas notáveis contribuições à PMMS. Esses agraciados demonstraram um compromisso inabalável com a segurança e a proteção da sociedade, desempenhando papéis fundamentais no apoio à Polícia Militar em sua missão de manter a ordem e a tranquilidade em Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, o vice-governador de MS, José Carlos Barbosa, representando o governador, Eduardo Riedel, ao lado do Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, fez um importante anúncio. Conforme disse, na próxima semana o governador Eduardo Riedel, enviará à Assembleia Legislativa o projeto do QDE (Quadro de Distribuição de Efetivos), retroativo a 1º de janeiro de 2023, possibilitando a fluidez nas promoções dos militares da PMMS.

Ao final, houve o desfile da tropa. Os militares apresentaram uma exibição impecável de disciplina, coordenação e profissionalismo, destacando o treinamento rigoroso e a dedicação que caracterizam a força policial estadual.

A solenidade foi uma ocasião solene que reafirmou o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em servir e proteger a população, honrando aqueles que contribuíram para essa nobre causa ao longo dos anos, contando com a presença ilustre de autoridades civis e militares de destaque.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS