Foi divulgada na última quinta-feira (27/04) pesquisa do instituto genial/Quaest, a qual apontou que o trabalho realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi aprovado por 67% da população sul-mato-grossense. Mato Grosso do Sul ficou ao lado de Santa Catarina, que alcançou 74% das avaliações positivas e do estado do Ceará, com 71%. […]

CRÉDITO: POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL