PMMS está implantando a 1º Estratégia de Felicidade Policial Militar do país

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul está implantando a primeira Estratégia de Felicidade Policial Militar do país, com o apoio da empresa Libète – Agência de Tecnologias Humanas. O projeto-piloto visa coletar a voz e as experiências dos policiais militares de forma anônima e segura para subsidiar decisões de melhorias. A abordagem irá analisar o cenário corporativo e produzir relatórios técnicos. Com isso, será possível prever riscos relacionados à saúde mental, prevenir doenças físicas e enfrentar desafios típicos da carreira militar.

A premissa do projeto é garantir a eficiência da missão policial fortalecendo a qualidade de vida dos profissionais. Afinal, aumentar o número de respostas à criminalidade depende de pessoas saudáveis e engajadas.

Uma força policial feliz e saudável é mais eficiente e eficaz na prevenção do crime. A estratégia de felicidade da PMMS é um passo importante para melhorar a qualidade de vida dos policiais militares e tornar a comunidade mais segura.

O projeto-piloto será realizado em uma unidade da PMMS e deve durar três meses. O índice de felicidade dos policiais militares ficará disponível para monitoramento. Após esse período, os resultados serão analisados e, se forem positivos, a estratégia poderá ser ampliada para outras unidades da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

A PMMS está comprometida em servir e proteger a sociedade garantindo que a força policial esteja saudável e feliz.

