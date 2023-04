PMMS realiza ações junto às instituições financeiras de MS

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul está realizando hoje operação junto às instituições financeiras do Estado, com o objetivo de implementar medidas preventivas de segurança.

As equipes estão trabalhando simultaneamente em diversas cidades, para que situações ocorridas em outros estados do país não se repitam em Mato Grosso do Sul.

Tendo em vista que as organizações criminosas são compostas por especialistas de diferentes regiões do país, que possuem habilidades em explosivos, armamentos, estratégias e combate é bastante importante a integração dos agentes de segurança juntamente à sociedade.

A ação é fundamental para evitar confrontos e preservar vidas, bem como proporcionar mais segurança às instituições financeiras, seus funcionários e clientes, visando a prevenção de tais crimes.