Campo Grande(MS) – Foi realizada na manhã de hoje, 23.07, no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças-Cefap a aula inaugural do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. O evento também foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da PMMS no Youtube.

A aula magna foi ministrada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Giuliano Máximo Martins, Titular da 1ª Vara civil da Comarca de Aquidauana-MS e Presidente da Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul- AMAMSUL, o tema explanado aos alunos do CFSD foi ” A importância das Forças de Segurança e o papel dos Órgãos de Justiça no combate e prevenção à violência doméstica”.

Estiveram presentes para a solenidade o Comandante-Geral da PMMS Coronel PM Marcos Paulo Gimenez, O Chefe do Estado Maior Geral Coronel PM Nivaldo de Pádua Mello, o Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa Coronel PM Airton Leonel Praeiro, os Comandantes de Policiamento do Interior: Área 1 Coronel PM Pedro César Figueiredo de Lima, Área 2 Coronel PM Gil Alexandre da Rocha, Área 3 Coronel PM Adilson Alves de Macedo e o Comandante do Cefap Tenente-Coronel PM Marcelo dos Santos Amaral.

O curso de Formação de Soldados da PMMS será realizado nos municípios de Dourados, Três Lagoas e Aquidauana, com duração de dez meses, aproximadamente, sob a coordenação pedagógica do Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cefap), em Campo Grande.

Serão 178 alunos soldados, fazendo o curso com mais de 1.600 horas-aulas. A metodologia de ensino será de forma híbrida, alinhando o ensino presencial (com as aulas práticas, de tiro, por exemplo) e remoto, por meio de videoaulas, com as disciplinas eminentemente teóricas.