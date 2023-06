PMMS realiza solenidade de Formatura da 30ª turma de Sargentos

Campo Grande (MS) – Na tarde de quarta-feira (07), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou no Quartel do Comando Geral a Solenidade de Formatura do 30º Curso de Formação de Sargentos, na qual 139 policiais militares se formaram.

Os novos sargentos da PMMS, apresentados à sociedade sul-mato-grossense, passaram pelo curso de formação no CEFAP (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar), que teve a duração de três meses, com avaliações práticas e teóricas, estando aptos a desenvolverem suas funções.

Com a conclusão do curso de formação, os sargentos desempenharão suas funções em unidades de Campo Grande e do interior do Estado, promovendo a segurança da população.

Participaram do evento o Secretário-Adjunto em exercício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Coronel PM Wagner Ferreira da Silva e a Comandante-Geral em exercício da Polícia Militar, Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião.

Confira mais imagens do evento na galeria de fotos.