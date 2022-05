NOVA ANDRADINA – MS (Correspondente) – Nesta quinta-feira (19), a PMR apreendeu um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai durante fiscalização do MS-473. A apreensão ocorreu após os militares abordarem um veículo Volkswagen/Quantum com placa de Presidente Epitácio (SP). O carro era conduzido por uma mulher de 45 anos que seguia no sentido Angélica – Nova Andradina. Foi realizada uma vistoria veicular e foram encontradas várias caixas de cigarros do Paraguai, mas não havia documentos legais de importação. O valor da mercadoria é de aproximadamente R$ 7.000. Diante dos fatos, os bens ilegais foram apreendidos e entregues à Receita Federal.