IVINHEMA-MS (Correspondente) – Durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã de ontem (08), na BR 376 1017 kg de maconha em uma caminhonete GM/S10 com registro de roubo/furto, além de prender um homem de 38 anos.

Questionado, o autor, morador de Glória de Dourados/MS, informou que buscou o veículo pronto em Ponta Porã e o levaria até a divisa com o estado de SP pela quantia de 10 mil reais. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado juntamente com o veículo e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil do Município.