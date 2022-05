MARACAJU – MS (Correspondente) – A PMR apreendeu neste domingo (01) uma carga de 697 Kg de maconha durante fiscalização na MS-164, no município de Maracaju. Os policiais abordaram um veículo Jeep/Renegade, com placas de Cáceres/MT, conduzido por um Adolescente de 17 anos. Após vistorias, os militares encontraram a carga de entorpecente escondida dentro do veículo.

O autor confessou que pegou o veículo, já carregado, em Ponta Porã e levaria até Rondonópolis-MT. A carga está avaliada em R$ 1.470.000,00. Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado juntamente com a droga e o veículo para a delegacia do município para as providências cabíveis.