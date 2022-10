Após anunciar um pneu sem ar e que também é a prova de furos, a Michelin, empresa internacionalmente reconhecida pela fabricação de pneus, anunciou que já tem data para comercializar o seu pneu UPTIS (Sistema Único de Pneu à Prova de Furos em português) mostrado ao público em 2017.

Segundo a empresa, os pneus à prova de furo já devem estar disponível aos consumidores no final de 2024. O produto promete, além de ser a prova de furos deve promover mais segurança nas ruas e menos transtornos para os motoristas. Outra vantagem é a sustentabilidade.

Segundo um levantamento feito pela companhia francesa, pelo menos 200 milhões de pneus ainda com vida útil são descartados no meio ambiente por defeitos como rasgos ou perda de pressão, o que deve diminuir massivamente com a utilização do UPTIS, causando menos impacto no planeta.

Ele também é fabricado a partir de materiais renováveis, sendo sua produção mais simples do que os pneus convencionais, pois são feitos em impressoras 3D. Apesar das vantagens, resta saber como será a compatibilidade com as rodas já existentes no mercado e, principalmente, o preço final do produto ao consumidor.