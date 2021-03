Usando tecnologia da Nasa, uma startup chamada Smart Tire Company está desenvolvendo pneus com elasticidade da borracha, força de titânio, que não têm ar e que não furam! Batizado de Metl, o produto terá material usado nas sondas da agência espacial e será, além de mais resistente, sustentável pois possui uma vida útil bem maior.

Os pneus são feitos com um material chamado NiTinol+, que retêm memória da sua forma original e não precisam de ar para se manterem inflados, dispensando a necessidade de serem calibrados seja por causa de um furo ou pelo passar do tempo. A resistência do material também permite que o produto permite utilizá-los de forma contínua e reduzindo o desperdício de borracha.

O projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Nasa e com a empresa de micromobilidade Spin, que faz parte da montadora Ford e deve ser testado a princípio em bicicletas, mas a startup afirma que a intenção é que, futuramente, esteja presente também em pneus de automóveis e motocicletas.

“Sabemos que estamos a poucos anos de um produto que está pronto para revolucionar toda a indústria automotiva, em escala global”, garante o CEO da Smart Tire Company. A empresa deve começar a vender os pneus Metl nas cores dourado, prata e azul metálico a partir de 2022. O preço do produto não foi divulgado.