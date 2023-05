Podemos quer lançar Soraya Thronicke como candidata a prefeitura da Capital e senadora responde

A senadora por Mato Grosso do Sul Soraya Thronicke (UNIÃO) é um dos nomes ventilados para se candidatar à prefeitura de Campo Grande pelo Podemos. De olho nas eleições do próximo ano, partidos começam a se movimentar e o nome da senadora está sendo cotado pela sigla.

Soraya foi candidata à presidência da república em 2022 tendo 0,51% dos votos válidos. Pouco mais de 600 mil votos em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, teve apenas 8 mil votos. A senadora rebateu a especulação: “Sou filiada ao União Brasil; isso é apenas mais uma especulação. Este é um momento para unir forças da classe política em Mato Grosso do Sul. Estou concentrada no meu mandato e no nosso estado”.