No dia 16 de novembro, às 19 horas, o Tribunal de Justiça de MS abrirá as portas para um grande espetáculo de Natal no Palácio da Justiça, que está sendo preparado para trazer alegria e esperança aos servidores públicos, seus familiares, amigos e colaboradores da justiça sul-mato-grossense.

A exemplo do ano passado, as apresentações estão programadas para o deleite cultural dos espectadores no Fórum de Campo Grande, no dia 17 de novembro, e no Centro Integrado da Justiça (Cijus), no dia 18 – sempre às 19 horas. No dia 29 de novembro, os coralistas estarão no Fórum de Corumbá; no dia 5 de dezembro, em Três Lagoas e, no dia 7 de dezembro, em Dourados.

Além da apresentação musical, o Tribunal de Justiça acenderá as luzes que iluminarão o prédio durante o período natalino. Assim, o presidente do TJMS, Des. Carlos Eduardo Contar, tem a honra de convidar para a apresentação do Concerto de Natal Coral do TJMS, a ser realizado na rampa de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça.

Os integrantes do coral, liderados pelo maestro Nillo Cunha e conhecidos como ‘encantadores de almas’, prometem um espetáculo ainda mais contagiante que o apresentado anteriormente, em um dos momentos mais lindos desse fim de ano.

Saiba mais – Criado em julho de 1989, o Coral do TJMS era integrado por funcionários e ex-funcionários da Secretaria do Tribunal de Justiça, e já se apresentou em festivais de Campo Grande (IV Festival de Coros do Centro-Oeste, em julho de 1990) e Dourados (X Festival de Corais de Dourados, em novembro de 1990).

Após um período de recesso, o Coral foi reativado em outubro de 2012, composto por funcionários do Tribunal de Justiça e do Fórum da Capital. A atividade que deveria ser somente para unir os servidores, trazendo qualidade de vida, mostrou resultados tão expressivos que as apresentações são constantes e não somente em solenidades do Poder Judiciário.