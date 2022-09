A 2ª Vara de Execução Penal (VEP) de Campo Grande destinou R$ 14.518,86 dos recursos arrecadados com o desconto de 10% do salário dos presos (Portaria nº 001/14) para custear a compra de equipamentos médicos e odontológicos destinados ao setor de saúde do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.

Com os recursos, foi possível a aquisição de um bisturi elétrico, foco cirúrgico, três bandejas de instrumentos para pequenas cirurgias e uma estufa de esterilização. Estes equipamentos serão utilizados em pequenos procedimentos médicos e odontológicos dentro da própria unidade, sem a necessidade de escoltas e deslocamentos para unidades de saúde do município.

Além de facilitar a rotina disciplinar do presídio, a compra dos equipamentos proporcionará o oferecimento de pronto atendimento aos internos com total segurança e com equipamentos cirúrgicos adequados. Entre as pequenas cirurgias que serão realizadas no setor, será feita a remoção de verrugas e retirada de HPV.

A medida cumpre também o disposto na Lei nº 7210/1984, art. 41, inciso VII, que estabelece que qualquer unidade prisional deve oferecer, entre outros atendimentos, assistência à saúde. Além disso, a disponibilização destes equipamentos proporciona uma melhor estrutura aos profissionais de saúde que atuam no presídio.

O projeto para a aquisição dos equipamentos foi encaminhado à 2ª VEP pela Agência Estadual de Administração dos Sistema Penitenciário (Agepen MS) e o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.

“Posso garantir que com estes equipamentos o setor de saúde deu um passo enorme na qualidade, na agilidade e na segurança dos atendimentos”, ressaltou o médico Adriano Machado Rocha, que atende na respectiva unidade prisional.

Os recursos foram disponibilizados à unidade penal no dia 24 de agosto e os equipamentos chegaram ao presídio no dia 19 de setembro.