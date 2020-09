Ele é Mauro Sérgio de Souza Feitosa, o ‘Maurinho’, e é chefe da organização criminosa que comanda tráfico de maconha e outras drogas nos Estados de Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Hoje (24) a Polícia Civil de Alagoas realizou a Operação Xeque-Mate nos três Estados e no MS. O objetivo foi desmantelar o grupo criminoso e a oportunidade serviu para transferir o chefe da quadrilha para o presídio Federal de Campo Grande.

Conforme informações da polícia alagoana, o poder da quadrilha era tanta, que a droga Skank chegava a ser vendida a R$ 15 mil o quilo na região nordeste do país. O Grupo atuava para comandar com exclusividade o tráfico do produto na região.

Na Operação desta quinta-feira, dois integrantes da organização criminosa entraram em confronto com a polícia em Aracaju e morreram. Uma das mortas é uma mulher de 38 anos. Ela era considerada liderança da organização nas ruas e era bastante conhecida por ter um perfil violento. Também seria responsável por ordenar execuções de traficantes rivais.

O traficante alagoano, chefe da organização, foi preso hoje mediante cumprimento de mandado em um presídio de Abreu Lima (PE). Por ser de alta periculosidade, ele foi transferido ao Presídio Federal de Campo Grande.

TAMBÉM ATUAVA NO TRAFICO DE ARMAS

Além do tráfico, o grupo também atuava no comercio de armas e munições. Ele ainda tem histórico de roubo e ainda tem 12 condenações em Sergipe, inclusive por crime de extorsão mediante sequestro e tentativa de homicídio.

Maurinho vendia o skunk em grandes quantidades e tentava se tornar fornecedor exclusivo, além de se intitular o ‘Rei da Maconha Skunk’ em Sergipe. Inclusive este foi o motivo que deu nome à operação de Xeque-Mate, uma alusão à movimentação final do xadrez.