PodPrô – O PodCast da ACP realiza rodada de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande

O Podcast da ACP – PodPrô é um meio de comunicação muito importante implantado pelo Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP). Suas edições têm um grande alcance por ser ao vivo e podendo ter interatividade com os internautas por meio do Youtube, Facebook e Instagram.

A partir da próxima semana, entre os dias 26 de junho e primeiro de julho, a ACP realizará uma edição especial com algumas personalidades da política sul-mato-grossense, e que atualmente estão em pré-campanha para a prefeitura de Campo Grande. O tema e foco central das entrevistas será “Educação e Políticas Públicas”.

O Secretário de Comunicação da ACP, professor Flavio Peixoto, considera o tema muito pertinente. “Vamos abordar a educação como um todo, alunos, pais, professores e a comunidade em geral, tendo em vista que todos os entrevistados são pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande”, pontuou professor Flavio.

A entrevista será conduzida pelo presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni e terá cerca de uma hora de duração, começando pontualmente às 17h30, com transmissão ao vivo. O secretário de Comunicação destaca que perguntas poderão ser feitas por meio dos canais da ACP. “Nossos internautas poderão participar e interagir, proporcionando uma interatividade entre entrevistados, apresentador e participantes”, disse Flavio.

O presidente da ACP, professor Gilvano, acrescenta que é fundamental que todos possam tirar dúvidas e dar sugestões a respeito do tema. “Nada se faz sozinho, tudo é coletivo, e juntos nós podemos construir as propostas para uma educação cada vez mais forte”, destacou professor Gilvano.

Acompanhe nas redes sociais da ACP @acpmsoficial

Datas das entrevistas ao vivo no PodPrô

26/06 – Rose Modesto – Presidente do União Brasil no Mato Grosso do Sul

27/06 – Adriane Lopes – Prefeita de Campo Grande

28/06 – Camila Jara – Deputada Federal

01/07 – Beto Pereira – Deputado Federal