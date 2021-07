A Polícia Civil apreendeu 1.138 kg de maconha ao lado de lixo hospitalar, além de prender seis suspeitos e apreender armas e veículos. A ação ocorreu nessa quarta-feira (14), em Campo Grande, cerca de duas semanas após equipe do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) apreenderem 700 kg de maconha pertencente ao mesmo grupo criminoso.

Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, titular do Dracco, as ações fazem parte da Operação Hórus do Ministério da Justiça, a qual desmantelou parte da organização criminosa voltada ao tráfico de maconha. Neste último caso, a droga estava escondida em tambores, em meio à carga altamente contaminante.

Além da droga, os veículos apreenderam três veículos e um revólver calibre 38. A pena para este tipo de crime varia de 5 a 15 anos de reclusão.