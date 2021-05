NOVA ANDRADINA/MS – A ex-presidente do PSL, Fernanda Daniele de Paula Ribeiro dos Santos (37), foi encontrada na última quinta-feira (29), degolada e jogada a beira da Estrada MS-276, em um milharal, próximo ao município de Nova Andradina – 350km da Capital.

Em entrevista a imprensa ontem (30), o Delegado Phelipe Davanso, responsável pela condução do caso, disse que o celular da vitima ainda não foi encontrada, e este poderia esclarecer, de fato, a morte Fernanda. Porém, o Delegado foi categórico ao afirmar que não descarta motivação política ou o crime de feminicídio para o assassinato. Por outro lado, Phelipe Davanco descarta totalmente o crime de latrocínio. Ele explica que as investigações derterminam essa afirmação, pois, todos os pertences pessoais de Fernanda foram encontrados ao lado do corpo, assim como o seu carro que estava na garagem da sua casa. O delegado informou ainda que 10 pessoas já teriam sido ouvidas, entre elas, as que tiveram contato com Fernanda antes do corpo ser encontrado e também possíveis suspeitos. Os suspeitos teriam sido identificados depois de descobertas de mensagens e prints encontrados no notebook da ex-presidente do PSL, que levaram a polícia a oitivas destas pessoas, mas o conteúdo dos depoimentos não foi revelado pelo delegado.