DOURADOS/MS- A polícia ainda não localizou assassino do barbeiro Marcos Antonio de Oliveira (49) conhecido como “Veinho”. O corpo dele foi encontrado neste domingo (4) á noite com pelo menos 5 facadas. Estava dentro da casa que morava (Foto acima) , na Comunidade Vitória. Foram 4 localizados 4 perfurações no pescoço e um no rosto.

Conforme informações de fontes ligadas a polícia, a prisão do assassino é apenas uma questão de tempo, pois, a polícia tem muitas informações do principal acusado do crime, repassadas por vizinhos. Com isso, a prisão é uma questão de tempo. A polícia foi até a casa do acusado, mas não o encontrou.

Vizinhos disseram que suspeito passou a tarde bebendo com vítima e fugiu em bicicleta, com vermelha com uma cesta cor amarela na garupa. informaram ainda que os dois são homossexuais e tinham um caso. Segundo a polícia, o suspeito tem várias passagens pela polícia.

O crime teria ocorrido por volta das 18h, pois foi neste momento que ouviram gritos na casa de Marcos e, logo em seguida o suspeito saiu correndo do local em uma bicicleta. De acordo com os vizinhos, Conforme a polícia, “Veinho” foi encontrado por um vizinho, de 46 anos, deitado em um sofá, com vários ferimentos de faca, sendo 4 facadas no pescoço e uma rosto.

Algumas pessoas disseram à polícia que Marcos saiu de Campo Grande e se mudou para Dourados a pouco tempo. Ele era uma pessoa bem popular na comunidade e fazia cortes de cabelo comunitários na região. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac.