Comerciante, de 50 anos, foi surpreendido pela polícia ateando fogo nas margens da BR-060 nesta Quarta-feira à tarde. Os policiais ambientais realizavam fiscalização na área rural do município de Paraíso das Águas e autuaram o comerciante por incêndio em resíduos domésticos e restos de madeiras.

Nos fundos de seu comércio, à margem da BR-060, o infrator realizava incêndio em vários tipos de resíduos resultados de limpeza no local, produzindo espessa fumaça sobre a rodovia, colocando em risco a segurança do trânsito no local.

A PMA ordenou e ajudou o comerciante na extinção do incêndio. O infrator residente no local, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.100,00.