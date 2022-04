A Polícia Militar na noite de quarta-feira (05), realizou a apreensão de um adolescente de 17 anos que estava foragido da justiça criminal, no bairro Vila Fernanda em Campo Grande. Durante um policiamento a equipe se deparou com o indivíduo que ao avistar a aproximação dos policiais, demonstrou grande nervosismo. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem e checagem no sistema policial, onde fora constatado o mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara da Infância e Juventude. O adolescente infrator, foragido da justiça criminal, foi conduzido à DEPAC-CEPOL, para as providências cabíveis.