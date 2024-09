Polícia apreende avião de Gusttavo Lima em Operação contra esquema de Jogos ilegais

O avião de Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de SP durante uma operação contra uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões em jogos ilegais. A aeronave estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí. Até agora, 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão foram cumpridos. A influencer Deolane Bezerra está entre os presos. A ação resultou no sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

O registro da aeronave está regular e vinculado à empresa do cantor, a Balada Eventos e Produções LTDA. A polícia não detalhou se há alguma implicação direta para Gusttavo Lima ou sua empresa. O cantor e sua equipe não se pronunciaram publicamente sobre o caso.

Foto: Polícia fiscaliza aeronave no aeroporto de Jundiaí (SP/Arquivo Pessoal/G1 Sorocaba e Jundiaí