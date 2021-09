PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Civil por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG), da 1º DP do município apreendeu na MS-164 174,800kg de cocaína. Durante abordagem policial, o motorista demonstrou muito nervosismo, o que levantou a suspeita da equipe que decidiu fazer uma busca no veículo. O entorpecente estava escondido no meio das mercadorias que eram transportadas pelo motorista, os policiais perceberam que uma das caixas de sabão em pó não estava lacrada.

Foi feita uma análise mais detalhada e verificou-se que dentro das caixas continha tabletes de cocaína. Foram apreendidos 171 tabletes, totalizando 174,800 kg. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 4.370.000,00. O motorista de 31 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ação contou com o apoio da DP de Aral Moreira.