A Delegacia de Glória de Dourados recebeu várias denúncias, por meio de ligações telefônicas, a respeito de um caminhão que transitava na área rural do município com uma carga ilícita, na companhia de dois veículos batedores.

Imediatamente, policiais civis de Glória de Dourados e de Deodápolis, sob o comando da Autoridade Policial responsável, iniciaram as diligências no sentido de localizar o caminhão e constatar a procedência da denúncia, consequentemente, identificar a autoria e materialidade de crime naquela região.

Com o apoio do 14º Batalhão de Polícia Militar, bem como a guarnição da Força Tática, foram bloqueados diversos pontos da região a fim de prender em flagrante os suspeitos. Logo após, foi encontrado o referido caminhão e seu motorista no município de Deodápolis, cidade localizada a aproximadamente 250km de Campo Grande.

Em continuidade às diligências, constatou-se que o motorista trazia uma carga de agrotóxicos oriunda de Ponta Porã.

Em decorrência da exitosa ação integrada da Polícia Civil de Glória de Dourados e Polícia Civil de Deodápolis, juntamente com a PMMS, duas pessoas foram presas em flagrante, foi apreendido um caminhão com uma carga de mais de 570 galões, de 20 litros cada, de agrotóxicos, avaliada em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), juntamente com diversas folhas de cheque, além dos aparelhos celulares dos criminosos.

Devido ao alto valor da carga apreendida, foram tomadas todas as medidas necessárias para mantê-la em local seguro, com o apoio da Delegada Regional, Paula Ribeiro dos Santos.