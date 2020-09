DOIS IRMÃO DO BURITI – MS (Correspondente) – A Policia Civil apreendeu na madrugada de ontem (31), cerca de 24.500 maços de cigarros contrabandeados em um caminhão M. Bens/ L 1313, que estava em uma fazenda na zona rural de Dois Irmãos do Buriti/MS. Os policiais do DRACCO receberam denúncias de atividades criminosas de narcotraficantes na região da zona rural. Após checagem das denúncias, os agentes localizaram o caminhão em um barracão de uma fazenda com os maços de cigarros contrabandeados. Segundo os funcionários da fazenda, o caminhão teria sido deixado por pessoas desconhecidas sob alegação de problemas mecânicos. O caminhão e toda a carga apreendida foi encaminhada para a delegacia do Município.