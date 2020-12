JARDIM-MS (Correspondente) – A Polícia Militar realizava policiamento ostensivo e preventivo na MS-384 quando abordou um caminhão com placas da cidade de Caracol-MS, que transportava 100 lascas de madeira, com aproximadamente 2,20 metros de comprimento. O caminhoneiro (56) não apresentou a documentação de origem e de transporte da madeira. Diante dos fatos, ele foi encaminhado junto com o veículo e a carga de madeira até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.