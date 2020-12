Após a ação policial em que resultou na morte do pistoleiro de aluguel José Moreira Freires, o “Zezinho” em Lagoa de Pedras/RN a equipe da DEICOR apreendeu dois celulares em uso do assassino de aluguel. “Peça” importante para as apurações em andamento da Operação Omertà.

Desde a morte de “Zezinho” o Garras mantém contato com a DEICOR. Está sendo investigado no Rio Grande do Norte o envolvimento do pistoleiro num plano de execução de uma autoridade do Judiciário. A primeira informação ainda não confirmada seria de um promotor, mas depois se declarou ser de um possível juiz. Apurações esta de pleno interesse da força-tarefa sul-mato-grossense pois pode ter relação com o grupo criminoso alvo da Omertà.