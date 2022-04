ITAQUIRAÍ-MS (Correspondente) – Na manhã de domingo (03/04), por volta das 10h30min, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu 47 (quarenta e sete) pacotes de cigarros de origem Paraguaia.

A Polícia Militar apreendeu no domingo (3) 47 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai durante Operação Hórus. Durante policiamento preventivo e ostensivo pela Avenida Industrial, a equipe de Força Tática abordou um ônibus de passageiros com itinerário Guaíra/PR à Campo Grande/MS. Em vistoria pelo bagageiro, foram encontradas duas bolsas contendo os pacotes de cigarros da marca Gudang Garam de origem paraguaia.

O responsável pela bagagem foi identificado como um homem de 40 anos, o qual relatou que adquiriu o cigarro no Paraguai e levaria até o Estado de São Paulo para comercialização. Dessa forma, o homem foi qualificado e liberado, e o cigarro foi apreendido e encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo.