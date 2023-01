Durante patrulhamento na região da “estrada do cascalho”, próximo a Porto Isabel uma equipe da Força Tática do 12º BPM que atuava no âmbito da operação Hórus, avistou dois veículos deslocando em direção a Porto Isabel, quando foi feita a tentativa de abordagem, momento em que os dois veículos empreenderam fuga em alta velocidade. Os motoristas abandonaram os veículos, um Fiat Uno Mille e um HR-V, e empreenderam fuga pela mata.

Após vistoria nos veículos, foram encontrados produtos oriundos de contrabando, avaliados em aproximadamente R$1.500.00,00 de reais, sendo: 250 pacotes de cigarros; 04 pneus de origem estrangeira; 1.120 celulares de diversas marcas. Os veículos e as mercadorias apreendidas foram encaminhadas ao pátio da Receita Federal de Mundo Novo (MS).