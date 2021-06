DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia Militar apreendeu nesta sexta-feira (4) drogas dentro de quarto de vítima de Covid-19. Fato bastante incomum ocorreu quando uma mulher 39 anos, que teria vindo de Campo Grande a Dourados para providenciar o translado do irmão, um jovem de 37 anos que teria morrido no Hospital da Vida vítima de COVID-19.

A mulher foi ao apartamento do irmão que reside em Dourados na rua João Correa Neto no Jardim São Pedro, sendo que no local ao adentrar o quarto para pegar a documentação pessoal do irmão sentiu um forte odor de maconha, deslocando imediatamente até a delegacia e encontrando uma equipe de Rádio Patrulha do 3º Batalhão da PM.

Após relatar o fato, os policiais deslocaram até o apartamento que fica nas proximidades da delegacia, sendo autorizados pelo proprietário do imóvel, um homem de 68 anos, a adentrar ao quarto, sendo localizados 7 pacotes de Skunk (super maconha) debaixo da cama. A droga totalizou 2,7 Kg. Os policiais identificaram a pessoa que teria feito a locação do apartamento via contrato, entretanto não foi possível localizá-la.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, com todas as informações para que se possa apontar através de investigações o proprietário da droga.