Policiais do GOI prenderam em flagrante na tarde de quinta-feira (22) três homens, de 19, 39 e 42 anos pelo crime de tráfico de drogas. Por volta das 17h30 Os policiais civis realizaram a abordagem em um veículo suspeito, uma Mercedes C-200, com quatro integrantes. No interior do automóvel foram encontrados alguns pinos de cocaína. O motorista assumiu que tinha ingerido álcool e comprado a droga para usar com os demais passageiros. Ele informou que comprou o entorpecente numa conveniência no bairro Santa Emília.

A equipe se deslocou até o comércio, onde havia mais cocaína, dividida em pinos idênticos aos encontrados anteriormente, e também maconha. Outros dois homens que estavam na conveniência também foram detidos.

Todos foram encaminhados para a delegacia, juntamente com o veículo. Foi solicitado apoio à Guarda Civil Metropolitana para a constatação da embriaguez do motorista que foi confirmada através do teste etilômetro.