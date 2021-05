ELDORADO-MS (Correspondente) – A Polícia Militar numa ação conjunta com GEPOM (Grupo Especial de Polícia Marítima) de Naviraí e com o NEPOM (Núcleo Especial de Polícia Marítima) de Guaíra/PR, no âmbito da Operação Hórus apreendeu 03 embarcações usadas por traficantes de drogas e contrabandistas de cigarros.

Durante policiamento fluvial no rio Paraná, em frente ao Porto Morumbi os policiais avistaram uma trilha no barranco da Ilha Grande. A região é conhecida pela incidência de crimes como tráfico e contrabando de cigarros. Foi realizada então uma incursão a pé no terreno. Após alguns metros, foi descoberto um acampamento com vestígios de lonas, galões e óleos náuticos, possivelmente utilizado como ponto de apoio para o contrabando de cigarros e tráfico de drogas. Escondido sob os galhos das árvores estavam três lanchas rápidas de fibra equipadas com motores Yamaha 200hp, sem numeração. Dessa forma, as embarcações foram apreendidas pela equipe de Força Tática e encaminhadas até o NEPOM de Guaíra/PR para as providencias necessárias.