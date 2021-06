A Polícia Paulistana apreendeu na segunda-feira (7) com um passageiro boliviano um crânio humano na Rodovia Castello Branco, em Itu (SP). Ele contou aos policiais que o crânio era do irmão mais velho dele e que estava fazendo o transporte por razões culturais da família. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária por volta de 12h30. De acordo com os policiais o ônibus saiu de Campo Grande (MS) com destino à capital paulista. O crânio foi encontrado numa bagagem de mão que pertencia ao passageiro. O boliviano foi encaminhado ao 4° Distrito Policial de Itu onde explicou que o irmão mais velho morreu na Argentina.

O corpo foi cremado, mas o crânio preservado como costume de família. De acordo com o depoimento o crânio havia sido transportado para a Bolívia. O passageiro pretendia levar os restos mortais para São Paulo onde mora. Ele foi ouvido e liberado e responderá pelo crime do artigo 17, da Lei 9434/97, que considera ilegal o transporte ou recolhimento de partes do corpo humano sem saber a procedência.