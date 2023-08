A Polícia no combate aos crimes contra o patrimônio apreendeu no Jardim Planalto diversas baterias, um portão e fios de cobres furtados em Três Lagoas. No local funcionava uma “boca-de-fumo”. Dois homens de 55 e 49 anos foram presos. Eles informaram que os produtos foram adquiridos com usuários de drogas.