Policiais Civis da DECAT, durante ações repressivas desenvolvidas em conjunto com a Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal, visando à repressão e prevenção dos crimes ambientais em Campo Grande, identificou na tarde de segunda-feira (9) em uma residência no Jardim Vida Nova III, três cães com claros sinais de desnutrição. As duas cadelas, de porte pequeno e pouca idade, e um cão adulto estavam em situação flagrante de maus tratos evidenciada pelas características do local e ausência de alimento.

Os cães foram resgatados e repassados, mediante termo de depósito, a um tutor provisório, que se comprometeu a despender os esforços necessários à manutenção e tratamento dos cachorros, até decisão final da autoridade competente.

Os moradores não estavam presentes no local, contudo, foram identificados, qualificados e tiveram as respectivas condutas tipificadas conforme o disposto no artigo 32, § 1º-A da Lei 9.605/98.