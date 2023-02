A Polícia Civil, por intermédio da 5ª Delegacia de Campo Grande, concluiu a investigação de uma agressão contra um idoso num mercado da Capital. Segundo apurado, na manhã do dia 13 de janeiro de 2023, enquanto esperava um mercado localizado na Avenida Guaicurus iniciar o funcionamento, um idoso de 70 anos foi surpreendido e agredido por um indivíduo desconhecido, tendo desmaiado em razão dos socos na cabeça. Ele foi levado para a Santa Casa, onde se encontra até as últimas informações respirando com ajuda de aparelhos.

Durante a investigação, que se iniciou prontamente, foi possível a qualificação do suspeito, que foi identificado, localizado e ouvido na última sexta-feira (17) na 5ª DP. Durante a oitiva o indivíduo alegou não se lembrar de ter praticado o crime. Ele será responsabilizado, em princípio, pelo delito de lesão corporal grave com a pena aumentada em razão de a vítima ser idosa.