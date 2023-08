Polícia Civil age rápido e prende em flagrante autores de furto a residências em Três Lagoas

Na manhã desta quarta-feira, 02/08, por volta das 08h30min, uma equipe da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas-MS foi acionada após o furto ocorrido em uma residência no bairro São Carlos, no município. Com informações precisas em mãos, os policiais se dirigiram imediatamente até o local do crime e conseguiram identificar os autores como sendo C.A.D.S.O., de 36 anos, e W.L.C., de 37 anos, ambos indivíduos conhecidos no meio policial por envolvimento em crimes patrimoniais.

Segundo as investigações, eles forçaram o portão de entrada da residência e removeram um pino que mantinha o portão trancado. Com a identificação dos suspeitos, os policiais partiram em busca dos autores e conseguiram prendê-los em flagrante no bairro Jardim Planalto.

Diante das evidências apresentadas, C.A.D.S.O. e W.L.C. confessaram o crime e indicaram uma construção abandonada onde haviam escondido os pertences roubados da vítima. Eles foram imediatamente conduzidos à 3ª DP/TL e autuados em flagrante.

Os objetos furtados, avaliados em R$ 5 mil, foram apreendidos e restituídos à vítima. A ação dos policiais reflete o comprometimento da instituição em combater a criminalidade e garantir a segurança da população local.

C. A.D.S.O. e W.L.C., agora responderão legalmente por seus atos, e a polícia continuará atuando com rigor para coibir crimes e proteger a sociedade. Vale ressaltar que a colaboração da comunidade é essencial para auxiliar as forças policiais em sua luta contra a criminalidade, proporcionando um ambiente mais seguro para todos.

Denúncias para a 3ª DP/TL podem ser realizadas através do telefone/whatsapp (67) 3524-3224/ 67 99204 0244.