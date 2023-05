Polícia Civil age rápido, prende dois homens em flagrante e esclarece furto à Igreja ocorrido na madrugada 

Na manhã desta terça-feira (23), no Bairro Amambai, em Campo Grande-MS, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª DP (1ª Delegacia de Polícia da Capital), prendeu em flagrante R.M.M.B. (28), suspeito de praticar o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, e J.L.S. (36), suspeito de praticar o delito de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial.

Segundo apurado, chegou ao conhecimento desta Delegacia que uma igreja evangélica havia sido furtada por dois indivíduos durante a madrugada. Conforme o pastor da entidade, os suspeitos teriam pulado o muro e subtraído o condensador do ar-condicionado, objeto avaliado em R$ 3 mil. As informações davam conta de que um dos furtadores seria um homem conhecido pelo vulgo Renatinho, de 28 anos, especialmente por fazer uso de entorpecentes e possuir envolvimento com outros crimes patrimoniais na região central.

Assim que recebeu a notícia-crime, a equipe de investigadores da 1ª Delegacia da Capital, acompanhada da autoridade policial, empreendeu diligências ininterruptas durante a manhã, a fim de tentar localizar Renatinho e seu comparsa. Por volta de 10h, os policiais civis tiveram sucesso em localizar Renatinho próximo a um ferro velho/lixão, caminhando pela via pública, o qual, na abordagem, admitiu a prática delitiva, acrescentando que foi auxiliado por outro indivíduo ainda não identificado.

Além disso, Renatinho alegou que vendeu o bem pelo valor de R$ 7,00, para pessoa de alcunha Jeferson em um ferro velho/lixão naquela proximidade, indicando exatamente o local da comercialização. Ele justificou a conduta dizendo que cometeu o crime para o sustento do vício com entorpecente, pois seria toxicodependente.

Diante dessas informações, os policiais civis deslocaram-se até o ferro velho, sendo atendidos pelo responsável, que confessou prontamente a aquisição do bem por valor irrisório da pessoa de Renatinho, mostrando à equipe o local onde o objeto estava escondido. Desse modo, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante, por furto e receptação qualificada, respectivamente, e foram encaminhados à 1ª Delegacia para as providências cabíveis.

Eles ficarão à disposição da Justiça e, no dia seguinte, deverão passar por audiência de custódia, uma vez que houve representação por suas prisões preventivas. O objeto do furto foi recuperado e devidamente restituído ao representante da igreja.