Polícia Civil apreende 1 tonelada de maconha em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu nesta terça-feira, 20/06, mais de 01 tonelada de maconha no município de Dourados/MS. A apreensão aconteceu por volta das 14 horas.

Segundo apurado, uma equipe da DEFRON estava já monitoravam o grupo criminoso há algum tempo e durante os trabalhos investigativos avistou um veículo Ford KA, que atuava como “batedor” na estrada para grandes cargas. Este carro estava cuidando a estrada, na região do Distrito de Itahum, na via de acesso ao assentamento Itamarati, no município de Dourados/MS, para que um carro Fiat Toro, carregado de drogas passasse. Além do Fiat KA, um Pajero TR4 também atuava como “batedor”.

Durante o monitoramento, o Ford KA acabou sumindo de vista e desapareceu nas estradas vicinais. Na sequência os policiais visualizaram a Fiat Toro vindo da mesma direção e conseguiram abordá-la, sendo que o motorista, M.V. (22), ao parar o automóvel já demonstrou grande nervosismo, confessando que o carro estava repleto de tabletes de maconha. Poucos minutos depois chegou o Pajero, de cor preta, que vinha logo atrás e também foi abordado, momento em que o motorista, R.A.B. (25), já informou que estaria “batendo” a estrada para a passagem de droga e que em seu carro havia um rádio comunicador na mesma frequência do rádio comunicador instalado na Fiat Toro.

A Toro estava carregada com 1,04 tonelada de maconha. Diante dos fatos, os autores, juntamente com o entorpecente e os veículos, foram encaminhados para a sede da DEFRON, no município de Dourados/MS. Os autores foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O entorpecente apreendido está avaliado em cerca de R$ 2 milhões nos grandes centros.