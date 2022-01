PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Civil por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), ao realizar abordagem a um caminhão suspeito de transportar drogas, na BR-463, identificou o momento em que o motorista de um veículo Celta, que seguia no mesmo sentido do bloqueio, abandonou o automóvel e adentrou em uma área de mata. Ao fiscalizar o veículo os policiais constataram que nele estava sendo transportada grande quantidade de maconha. A droga, totalizou 362 quilos. Com essa apreensão a DEFRON totalizou 6 toneladas de entorpecentes apreendidos em 2022.