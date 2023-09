Polícia Civil apreende 543kg de maconha armazenada em depósito e prende os responsáveis pela guarda do entorpecente em Campo Grande

A Polícia Civil apreendeu 543kg de maconha armazenada em depósito na vila Ipiranga, na cidade de Campo Grande e prendeu os responsáveis pela guarda do entorpecente, na última quinta-feira (14). A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), recebeu denúncias veiculadas através do telefone (67) 3345-0000, disponibilizado para tal fim, noticiando que uma oficina localizada na Vila Ipiranga, funcionava como depósito de drogas.

No âmbito da Operação SULMASSP, que visa a combater o tráfico interestadual de drogas entre a região Sul do país e os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, investigadores se dirigiram ao endereço suspeito para fazer os levantamentos preliminares, encontrando o imóvel já com o portão frontal fora do trilho e o cadeado arrombado, bem como com a cerca elétrica rompida. Diante deste cenário suspeito, os agentes resolveram ali entrar, para apurar eventual ocorrência de crime em curso, oportunidade em que confirmaram as denúncias inicialmente recebidas ao localizarem 546 tabletes de maconha, pesando o total de 543,07kG, num quartinho nos fundos do imóvel, além de petrechos relacionados à organização dos tabletes em fardos para facilitar o escoamento em grandes quantidades.

A perícia foi acionada e esteve no local realizado os procedimentos necessários, quando dois indivíduos chegaram ao local e foram rendidos pelos agentes públicos. Entrevistados, confirmaram envolvimento no tráfico de drogas, esclarecendo serem os responsáveis por aquele depósito, por este motivo, foram conduzidos à Delegacia, sem lesões corporais aparentes, para as providências de praxe.