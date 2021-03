PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – Defron, em conclusão de investigação iniciada há cerca de 20 dias, realizou incursão ao pátio de um galpão localizado na Rua dos Açadores, bairro Jóquei Clube,nho Município. No imóvel, um barracão que possui uma edícula nos fundos, seriam armazenadas drogas que eram colocadas em caminhões e depois encaminhadas para outros Estados.

Ao obter a confirmação de que na manhã de segunda-feira (8) uma carreta estava sendo carregada com toneladas de maconha, policiais adentraram ao local. Ao perceber a atuação policial um dos indivíduos que estavam no barracão, que aparentava comandar os demais, sacou um revólver, momento em que os policiais revidaram, vindo a alvejar essa pessoa, que foi imediatamente socorrida até uma unidade hospitalar. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38, municiado com 6 projéteis não deflagrados. Outros quatro indivíduos se trancaram em uma edícula, vindo a serem presos ao abandonarem o esconderijo.

Vários fardos de maconha já se encontravam na carroceria do caminhão, que possuía sacos de fertilizante ocultando a carga. Na edícula onde os quatro indivíduos se esconderam havia mais tabletes de maconha, além de vários fardos de água mineral, que também seriam postos em outros transportes visando esconder os entorpecentes.

No imóvel foi apreendida uma balança industrial, fitas plásticas e outros itens para embalar as drogas, além de um automóvel Hyundai IX 35 que se encontrava no pátio, onde também foram identificados tabletes de maconha em seu interior. Pesada, a droga totalizou 7 toneladas. Ao todo, cinco pessoas foram detidas.