Polícia Civil apreende adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas em Campo Grande

Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (G.O.I) realizou um monitoramento em uma área conhecida pela alta incidência de crimes, especialmente o tráfico de drogas. Durante as atividades de vigilância, os policiais flagraram um indivíduo realizando a venda de entorpecentes em plena luz do dia, em via pública, na região do bairro Jardim Colibri, na cidade de Campo Grande/MS.

Após a abordagem, foi constatado que o suspeito era um adolescente de apenas 17 anos, que estava comercializando maconha e cocaína em pó, ambas fracionadas em pequenas porções. Imediatamente, o adolescente, juntamente com as drogas apreendidas, foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ). Após ouvir os relatos dos policiais, a Autoridade policial deliberou pela internação do adolescente em uma unidade socioeducativa.