DOURADOS-MS (Correspondente) – Policias da DEFRON apreenderam na quarta-feira (5), dois adolescentes de 17 anos, um residente em Taguatinga/DF e outro em Nova Alvorada do Sul/MS, transportando 12 kg de drogas, entre maconha e skunk. A ação foi realizada na rodovia BR-163, no trevo que dá acesso a Laguna Carapã.

A equipe realizava policiamento quando abordaram o ônibus que fazia a linha Ponta Porã X Campo Grande. Durante a fiscalização desconfiaram do nervosismo apresentado pelos passageiros e, ao vistoriar as mochilas e malas que estavam com eles, localizaram as drogas. Diante dos fatos ambos foram conduzidos a sede da DEFRON e instaurado o procedimento de ato infracional análogo a crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhados a UNEI masculina da cidade.