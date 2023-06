Polícia Civil apreende arma de fogo usada durante reação a um roubo de veículo em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), apreendeu, nesta terça-feira, 20/06, um revólver calibre .32, com capacidade para seis munições. A arma de fogo em questão, foi usada pela vítima de um roubo majorado com emprego de arma de fogo, praticado no dia 12/06, na Av. Coronel Antonino, na cidade de Campo Grande-MS.

Conforme apurado, durante o assalto o suspeito F.S.L. (23) foi baleado pela vítima A.T.B. (34) e na sequência foi preso em flagrante pelo roubo majorado, estando atualmente internado na Santa Casa. Ele foi interrogado, nos autos da investigação, e confessou a prática de dois roubos de veículos e outros dois praticados contra estabelecimentos comerciais.

A.T.B., como não tinha documentação da arma e nem porte, foi indiciado pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Lesão Corporal, sendo a arma de fogo utilizada contra F.S.L. apreendida nos autos do Inquérito Policial que tramita na DEFURV. A.T.B. confessou que efetuou ao menos quatro disparos de arma de fogo e que possuía o revólver há cerca de quatro anos.

A arma utilizada por F.S.L. foi apreendida no dia do roubo, juntamente com o autor, que foi preso em flagrante. Após a confissão dos envolvidos e identificação dos autores o Inquérito Policial será encaminhado ao Juízo Estadual para continuidade da persecução penal.