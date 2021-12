PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), apreendeu na terça-feira (21) 2.600 kg de maconha e dois automóveis no município. Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Investigações em curso apontavam que uma oficina mecânica especializada em caminhões, localizada na cidade de Ponta Porã, especificamente no KM 05, próximo à linha internacional, era utilizada como entreposto de drogas. Os levantamentos feitos pelos policiais civis demonstraram que muitos dos caminhões que permaneciam na oficina mecânica supostamente aguardando reparos, na verdade estavam no local para serem carregados com drogas, que em sua maioria tinham como destino o sul e o sudeste do país.

Outro ponto que chamou a atenção da Polícia Civil foi o rápido aumento do poder aquisitivo do proprietário da oficina, que neste ano vivenciou um exponencial aumento patrimonial. Deste modo, diante das informações obtidas mediante trabalho de inteligência, de que uma carga de maconha encontrava-se estocada em uma sala da oficina mecânica, uma equipe da DEFRON foi até o local para realizar vistorias.

No momento da chegada dos policiais estava apenas um funcionário, que tentou fugir, mas foi contido. Ao ser questionado sobre o motivo da tentativa de fuga, o empregado disse que tomou esta atitude em razão da grande quantidade de maconha que havia estocada na oficina mecânica, bem como na sua casa, localizada no mesmo terreno.

Vistoriados os imóveis, foram localizados centenas de fardos de maconha, que pesados totalizaram 2.600 kg. Em continuidade, os policiais deslocaram-se à casa do proprietário da oficina, localizada no Bairro Altos da Glória, também na cidade de Ponta Porã, com o intuito de realizar a sua prisão.

Após monitoramento, os policiais flagraram esse indivíduo chegar ao imóvel em um automóvel importado, momento em que foi detido. Além desse automóvel, foi apreendido um Toyota Corolla, igualmente adquirida com os lucros do tráfico de drogas.

Os presos foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo representado pela decretação de suas prisões preventivas.

Com mais essa atuação, a DEFRON totalizou o montante de 96 toneladas de drogas ilícitas apreendidas no ano de 2021.