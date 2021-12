DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) deflagrou a Operação Hórus e apreendeu 11,1 kg de cocaína e 41,850 kg de pasta base de cocaína e efetuou a prisão de três pessoas, além de apreenderem dois automóveis em imóvel localizado no Bairro Parque Alvorada, em Dourados.

Investigações em curso apontavam que casal proprietário de três lojas de venda de aparelhos celulares possuíam essas empresas com a finalidade de lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Inclusive, o indivíduo do sexo masculino já havia sido preso em ação da polícia Federal traficando grande quantidade de cocaína.

Quanto à mulher, de nacionalidade argentina, a ela cabia estabelecer os contatos no Paraguai com os fornecedores de cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. Assim, a DEFRON identificou que na tarde desta quinta-feira, eles enviariam uma carga de cocaína e pasta base para outro Estado, em um caminhão frigorífico, passando a monitorá-los.

Nesse sentido, os policiais identificaram quando a mulher adentrou em um carro à casa da mãe dela, localizada no Bairro Parque Alvorada, em Dourados, em cujo terreno também funciona uma das lojas de venda de aparelhos celulares.

Na ocasião a mulher era acompanhada pelo indivíduo que trouxe a droga do Paraguai, que se encontrava em outro automóvel, tendo ele também adentrado a casa.

Diante dos fundados indícios, policiais da DEFRON realizaram incursão ao imóvel, encontrando dentro de uma grande caixa de isopor, estando colada nela um adesivo de restrito, 11,1 kg de cocaína e 41,850 kg, droga avaliada em cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

No momento da abordagem o esposo da detida e o outro indivíduo da empreenderam fuga pulando muros; todavia, foram presos após ser realizado cerco policial.

Dois automóveis utilizados na traficância também foram apreendidos.

Os presos foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo representado pela decretação das Prisões Preventivas.

Essa ação da DEFRON faz parte da Operação Hórus coordenada pelo Programa V.I.G.I.A. do(a) SEOPI/Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal em parceria com a SEJUSP/MS.